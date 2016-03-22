30 مارس أولى جلسات محاكمة 6 متهمين ببناء ورش شق التعبان بدون تراخيص

أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص من بينهم 4 أصحاب ورش، و2 مقاولين، متهمين بقتل بالخطأ، وبناء بدون ترخيص على أراضى مملوكة للدولة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، إلى محكمة جنح المعادى بجلسة 30 مارس الجارى.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بانهيار أسقف ورش بشق التعبان، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من ورش الرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثة عاملين.

يذكر أن المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، كان قد أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأشار أصحاب الورش أثناء التحقيق معهم، أنهم اشتروا الورش وهناك عقود عرفية بعملية الشراء مدون عليها أسماء الملاك الحقيقيين، وتبين أن تلك الأراضى ملك للدولة.

وكشفت التحقيقات انهيار وسقوط 6 ورش بمنطقة شق التعبان، ما أسفر الحادث عن مصرع كل من كهربائى وصاحب إحدى ورش تصنيع الرخام بالمنطقة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثث بعد تقرير مفتش الصحة.

- تجديد حبس المتهمين ببناء ورشة بدون ترخيص فى "شق التعبان"