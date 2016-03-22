وصول وزيرة التعاون الدولى العلمين لتفقد إزالة الألغام برفقة محافظ مطروح

وصلت منذ قليل إلى مدينة العلمين، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لتفقد الأراضى المطهرة من الألغام، وتفقد آلات إزالة الألغام التى تم شراؤها عن طريق وزارة التعاون الدولى، يرافق الوزيرة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء خالد عرابى مدير سلاح المهندسين.

وتتضمن الزيارة تنفيذ بيان عملى، لتطهير الأرض من الألغام لأغراض التنمية، وزيارة إحدى مدارس العلمين، لمشاهدة ندوات توعية الطلاب بمخاطر الألغام، بالإضافة لتكريم ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التوعية بمخاطر الألغام ورعاية الضحايا والرائدات الريفيات.

- وزيرة التعاون الدولى تتفقد المناطق المتضررة من الألغام بالعلمين اليوم

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