بالصور.. محافظ قنا ومدير الأمن يكرمان الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم

كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الأمهات المثاليات بالمحافظة خلال الحفل الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى صباح اليوم بأحد الفنادق بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شهد الاحتفال تكريم ثلاث أمهات مثاليات هن السيدة فاكهة حسن على الأم المثالية الأولى، والسيدة حميدة عبده على الأم المثالية الثانية، والسيدة نادية محمد شوقى الأم المثالية الثالثة، كما تم تكريم اثنين من أمهات الشهداء، أم الشهيد محمد بخيت عيسى، وأم الشهيد محمد على أحمد محمد، بالإضافة إلى تكريم الأب المثالى والابن البار بالمحافظة، حيث تم منحهم مجموعة من شهادات الاستثمار وشهادات التقدير.

وذكر محافظ قنا أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل لما قدمنه من كفاح وقصص نجاح ومعاناتهن الطويلة فى تربية وتعليم أبنائهن والحفاظ على قوام الأسرة رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أهمية التعريف بالخبرات الإنسانية الراقية للأمهات المثاليات وما بذلنه من أجل تربية الأبناء ومواجهة أعباء الحياة.

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