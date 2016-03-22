محافظ الدقهلية يشيد بفوز "تعليم الدقهلية" بعدة مسابقات قومية

فاز مكتب اتحاد الطلاب، بمدرسة أم المؤمنين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المنزلة التعليمية فى التصفية قبل النهائية لمسابقة الاتحاد لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

وأرسل الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، برقية تهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والرائد العام لاتحاد طلابها، وأعضاء توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية بالدقهلية على هذا الفوز.

وأشاد محافظ الدقهلية بفوز الطلاب بمدرسة اللغات الرسمية بدكرنس فى مسابقة اختراع الريبوت، حيث فاز الطلاب "السيد إيهاب السيد العلامى بالصف الأول الثانوى، وأحمد مدحت عبده سلامة بالصف الأول الثانوى، وعبد الرحمن رمزى السيد بالصف الأول الثانوى، وعمرو عفت أحمد بالصف الأول الثانوى، ومحمود وليد محمود الصياد بالصف الثانى الإعدادى، ومحمد أحمد محمد شحاتة بالصف الثالث الإعدادى، ويوسف ياسر أنور بالصف الثالث الإعدادى.

كما أشاد محافظ الدقهلية بفوز مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة إنتل لللعلوم والهندسة بمكتبة الإسكندرية، وذلك للتصفيات بمعرض العلوم والهندسة ISEF الدولة بالولايات المتحدة، حيث اشترك بالمعرض 18 مشروعا فى المجالات المختلفة.

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