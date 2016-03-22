الحكومة السورية: هجمات بروكسل نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب

أدانت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، هجمات بروكسل صباح اليوم، وقالت إنها “نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة”.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية السورية، نقلته وكالة “سانا” السورية “إن هذه التفجيرات التي وقعت في بروكسل وقبلها في باريس وأماكن أخرى من العالم تؤكد من جديد أن الإرهاب لا حدود له كما أن هذه الاعتداءات هي نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة وتشريعه عبر وصف بعض المجموعات الإرهابية بالمعتدلة وهي في النهاية تفرعات من العقيدة الوهابية التكفيرية”.