تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة» للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، 7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة “، للغد، لاستكمال المرافعات.

وصدر القرار برئاسة المستشار عدلي فاضل، وعضوية المستشارين عمرو ريان، والحسن نجم الدين، وبحضور المستشار طارق عابد، رئيس نيابة الأموال العامة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلًا من”أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير، وجمال وعلاء مبارك “نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك”.

كما أحال ” عمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني”، لمحكمة جنايات القاهرة، إثر اتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك ” اشتراكه بطريقة الاتفاق، والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا”.

كما أسندت للمتهمين “أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص”.