بعد هجمات بروكسل.. 10 وصايا لحمايتك عند وقوع الانفجارات

شهدت العاصمة البلجيكية "بروكسل" صباح اليوم الثلاثاء عددا من الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية داخل المطار ومترو الأنفاق، أسفرت عن مقتل أكثر من 33 شخصا حتى الآن، ويأتى هذا أيضاً فى الوقت الذى تتعرض فيه أغلب دول الوطن العربى للتفجيرات والعمليات الانتحارية والإرهابية وتشهد مصر العديد من هذه التفجيرات.

وعلى الرغم من أن النجاة من هذه الهجمات الإرهابية يعتمد فى المقام الأول على توفيق الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك بعض الأسباب والعوامل التى يمكن أن نطبقها بمجرد وقوع أى تفجير أو إذا كان التفجير على وشك الحدوث (حيث تظهر أحيانا بعض الدلائل التى تشير لذلك)، والتى تساعدنا على النجاة.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح التى يجب أن تتبعوها إذا تصادف وجودكم بالقرب من موقع التفجير، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الباكستانى "tribune"، وتشمل:

1.ابق هادئا وفكر جيدا.. فأنت الوحيد الذى تستطيع مساعدة نفسك فى هذا الموقف العصيب، واحذر أن تذهب لتشاهد موقع التفجير لأنه قد يحدث هجوم آخر.

2.بمجرد حدوث التفجير أو إذا كان على وشك الحدوث (رأيت مثلا أحدهم يجرى باتجاه موقع معين) فيجب النوم فورا على الأرض بشكل أفقى، وهذه أفضل وضعية يمكن أن تتخذها بمجرد حدوث التفجيرات، حيث يصمم أغلب الانتحاريين القنابل بحيث تنفجر بشكل أفقى وبارتفاع عن الأرض يتراوح بين 60 إلى 180 سنتيمتر، كى تحدث إصابة للرأس والجذع، ولذا يجب التسطح على الأرض فورا.

3.يفضل النوم على أحد الجانبين ووضع كلتا زراعيك على عينيك حتى تحميها من الغبار والانبعاثات الناجمة عن الانفجار، خاصةً أنها أكثر الأعضاء التى تتضرر ومن الصعب جدا إصلاحها.

4.النقطة الأهم: بمجرد حدوث التفجير حاول أن تتنفس بشكل متكرر وبمعدل أسرع.. قم بتفريغ الهواء سريعا من رئتيك، حيث ثبت أن أغلب الوفيات الناجمة عن التفجير تحدث بسبب الضغط الشديد الناجم عن الانفجار والذى يسبب نزيف الرئة، وليس بسبب الحرارة أو الشظايا (6% فقط يموتون بسبب الشظايا)، حيث ينبعث ضغط شديد بسرعة كبيرة تفوق سرعة الصوت، ويظهر تأثيره الضار بشكل خاص على الأعضاء المملوئة بالهواء وخاصة الرئتين، وتصاب بالنزيف الداخلى.

وحذر التقرير من كتم الأنفاس كما يفعل البعض، لأن ذلك قد يكون قاتلا ويتسبب فى وفاتك سريعا لأن رئتيك ستكون مملوءة بالهواء، وبالتالى تزداد احتمالات إصابتك بنزيف الرئة.

5.إذا وجدت أى حفرة أو مكان منخفض عن سطح الأرض يفضل أن ترمى نفسك داخله سريعا حتى تحمى نفسك من آثار الانفجار، وخاصة ًأن الكثير من الانفجارات يعقبها حدوث انفجارات أخرى.

6.إذا كانت الأشياء تتساقط من حولك فازحف سريعا تجاه أى جسم صلب أو ثابت (ساتر)، ويجب أن تظل فى موقعك هذا لمدة كافية حتى تطمئن للوضع بالخارج.

7.ابعد تماما عن الزجاج والمرايات وخطوط الغاز وكل الأشياء التى من المحتمل أن تصيب جسمك بشظايا بعد التفجير.

8.إذا كنت محتجزا فى مكان ما سواء فى موقع التفجير أو فى مبنى مجاور، فيجب أن تتبع تعليمات الأمان لإخلاء المبنى اتبع تعليمات قوات الحماية المدنية، وكما يجب تجنب استخدام المصعد مع الابتعاد تماما عن الأجهزة الكهربائية ولا تحمل أى أشياء معك أثناء الهرب حتى لا تعوق حركتك.

9.لا تحاول تحريك الأشخاص المصابين وانتظر حتى تأتى سيارة الإسعاف، إلا إذا كان هناك خطر أكبر، مثل احتمالات اشتعال حريق بالقرب منه أو إذا كان هناك جزء من مبنى على وشك السقوط.

10.أخيرا غادر الموقع واذهب إلى مكان آمن وتجنب المشى بالقرب من السيارات المركونة ووسائل المواصلات المختلفة أو المبانى المهجورة أو أى تجمعات بشرية، ويفضل أن تسير عبر الشوارع الجانبية أو الطرق التى سارت خلالها قوات الأمن حتى وصلت إلى موقع التفجير دون حدوث أى أزمات، فهى غالبا لا يوجد بها أى عبوة ناسفة.

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