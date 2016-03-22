الحكومة السورية تدين هجمات بروكسل وتقول إنها "نتيجة للسياسات الخاطئة"

>أدانت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء هجمات بروكسل التي أدت إلى مقتل 34 شخصا وقالت إنها "نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة."

وجاء في بيان عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "إن هذه التفجيرات التي وقعت في بروكسل وقبلها في باريس وأماكن أخرى من العالم تؤكد من جديد أن الإرهاب لا حدود له كما أن هذه الاعتداءات هي نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة وتشريعه عبر وصف بعض المجموعات الإرهابية بالمعتدلة وهي في النهاية تفرعات من العقيدة الوهابية التكفيرية."

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