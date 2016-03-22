ضبط 3 كيلو حشيش وبانحو وأقراص مخدرة فى حملة بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية وتجار المخدرات، حيث أسفرت عن ضبط 20 قضية مخدرات و3 كيلو حشيش وكمية من مخدر البانحو وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، حيث تمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط "محمود .م.ش" 27 سنة عاطل ومقيم ميت الدريج دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش.

وتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "إسلام م.ش" 26 سنة عاطل ومقيم أبوالغيط دائرة المركز، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه، كما تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "أحمد .م.ع" 22 سنة سائق ومقيم ميت حلفا وبحوزته كمية من الحشيش وضبط المدعو "عبده س.ع" 41 سنة عاطل ومقيم دار الكتب وبحوزته الحشيش المخدر.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "أحمد.ى.ف" 27سنة عاطل ومقيم بهتيم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول و" فتحى .ح.ع" 26 سنة عاطل ومقيم بهتيم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام وسيجارة مشتعلة.

وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط المدعو إسلام ج.غ" 24سنة عاطل ومقيم أبو سعده – دائرة القسم وبحوزته كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 60 جنيه وهاتف محمول ، و المدعو" يوسف .ش.ى" 31 سنة عاطل ومقيم الأمير – دائرة القسم وبحوزته عدد 50 قرص مخدر ومبلغ مالى 85 جنيه وهاتف محمول، كما تمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط المدعو"محمدم.س" 30 سنة عاطل ومقيم الشيخ مصلح – دائرة القسم وبحوزته عدد 220 قرص مخدر وهاتف محمول و"إبراهيم.ع.م" 20 سنة عاطل ومقيم أبو زعبل، وبحوزته عدد 145 قرص مخدر ومبلغ مالى 80 جنيه وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "سامي .ع" 20 سنة عاطل ومقيم بندر شبين القناطر وبحوزته كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 215 جنيه وهاتف محمولو"أحمد ص.ع" 24 سنة عاطل ومقيم عرب الراوشدة – دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 600 جرام، و"معتصم بالله ع.م" 21 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز طوخ وبحوزته كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالى 55 جنيه وهاتف محمول

>تمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط المدعو " رجبا.ا" 35 سنة عاطل ومقيم شبرا مصر – القاهرة وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 80 جنيه وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية