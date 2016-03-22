حبس 3مهندسين وأمين شرطة بالمطرية لحصولهم على رشاوى من أصحاب 11عقارا مخالفا

أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بحبس فنيين و3 مهندسين بحى المطرية وأمين شرطة مرافق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لتزويرهم تقارير عن 11 "برج" عقارا مخالفا والتربح من أصحابها.

كشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية أن المتهمين موظفون بحى المطرية تغاضوا عن مخالفات لـ 11 عقارا "برج" مخالفا وحرروا تقارير عنها على غير الحقيقة، مقابل التربح من أصحابها والحصول منهم على رشاوى شهرية.

انتقل محمد الديرديرى وكيل أول نيابة المطرية لمعاينة الأبراج المخالفة وعددهم 11، وتبين مخالفتهم لقوانين البناء، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مهندسين وموظفين بحى المطرية كانوا يتقاضون رشاوى مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بناء.

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