أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس 3مهندسين وأمين شرطة بالمطرية لحصولهم على رشاوى من أصحاب 11عقارا مخالفا

Google+ Print
حبس 3مهندسين وأمين شرطة بالمطرية لحصولهم على رشاوى من أصحاب 11عقارا مخالفا حبس 3مهندسين وأمين شرطة بالمطرية لحصولهم على رشاوى من أصحاب 11عقارا مخالفا
أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بحبس فنيين و3 مهندسين بحى المطرية وأمين شرطة مرافق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لتزويرهم تقارير عن 11 "برج" عقارا مخالفا والتربح من أصحابها.

كشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية أن المتهمين موظفون بحى المطرية تغاضوا عن مخالفات لـ 11 عقارا "برج" مخالفا وحرروا تقارير عنها على غير الحقيقة، مقابل التربح من أصحابها والحصول منهم على رشاوى شهرية.

انتقل محمد الديرديرى وكيل أول نيابة المطرية لمعاينة الأبراج المخالفة وعددهم 11، وتبين مخالفتهم لقوانين البناء، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مهندسين وموظفين بحى المطرية كانوا يتقاضون رشاوى مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بناء.


>- ضبط مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة لاتهامه بتقاضى رشوة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365