Zootopia ما زال في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم London Has Fallen حيث حصد 10 مليون دولار، وتراجع فيلم The Divergent Series: Allegiant الى المرتبة الرابعة حاصداً 22 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً تراجع فيلم Kung Fu Panda 3 بعد أن سجّل 31.8 مليون دولار، وعاد مجدداً فيلم The Revenant الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 36.4 مليون دولار، وبقي الفيلم الكرتوني Zootopia في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 64.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الخامسة حيث جمع 8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم 10Cloverfield Lane الى المرتبة الرابعة مع 12.5 مليون دولار، ودخل فيلم Miracles from Heaven في المرتبة الثالثة حيث جمع 15 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم The Divergent Series: Allegiant في المرتبة الثانية مع 29 مليون دولار، وبقي فيلم Zootopia في المرتبة الأولى حيث حصد 38 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Witch في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2207 شخص، وتراجع فيلم The Divergent Series: Allegiant الى المرتبة الرابعة مع 4588 مشاهد، ودخل فيلم Eye in the Sky في المرتبة الثالثة حيث شاهده 5818 شخص، ودخل أيضاً فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الثانية مع 9603 مشاهد، وبقي فيلم London Has Fallen في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10307 أشخاص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Witch في المرتبة الخامسة حيث شاهده 15387 شخص، وتراجع فيلم The Divergent Series: Allegiant من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن شاهده 18420 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم London Has Fallen حيث شاهده 26234 شخص، ودخل الفيلم الهندي Kapoor and Sons في المرتبة الثانية حيث شاهده 63771 شخص ودخل أيضاً فيلم Kung Fu Panda 3 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 96166 شخص.

في مصر، تراجع فيلم " أوشن 14 " الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 407768 جنيه، وتراجع أيضاً فيلم Deadpool الى المرتبة الرابعة مع 498855 جنيه، ودخل فيلم The Other Side of the Door في المرتبة الثالثة حاصداً 525883 جنيه، وتراجع فيلم Kings of Egypt الى المرتبة الثانية مع 708677 جنيه، ودخل فيلم London Has Fallen مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 823737 جنيه.