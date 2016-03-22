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محافظ أسيوط يعطي المسؤولين مهلة 10 أيام للانتهاء من إجراءات إنشاء كوبري طما

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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من الرفع المساحي وإجراءات نزع الملكية للانتهاء من مشروع كوبري طما في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن الكوبري يساهم في سهولة الانتقال بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي ويخدم محافظتي أسيوط وسوهاج، جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي هيئة الطرق والكباري والمساحة لدراسة المعوقات التي تواجه استكمال الأعمال الإنشائية لكوبري طما.

حضر الاجتماع اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والمهندس وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، واللواء شاكر درغام رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري، والمهندس محمد جودة رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري لقطاع الصعيد، والمهندس علاء الدين جلال مدير عام المساحة بالمحافظة ، والمهندس مصطفى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للتتمين بالهيئة ، والمهندس محمود عبدالفتاح رئيس قطاع الكباري بشركة النيل المنفذة للمشروع.
> وشدد المحافظ على سرعة استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات لاستلام الأرض على أن يكون السبت القادم بداية تحرير العقود وصرف التعويضات لهم وهو ما سيحقق واقعاً من الرضى بين الجهات المعنية بالتنفيذ وأصحاب الأراضي مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة كافة التعديات على تلك الأراضي خاصة من ناحية البر الشرقي بالبداري ونهاية البر الغربي للغنايم بطول 7كيلو متر .

و أعطى الدسوقي مهلة 10 أيام للانتهاء من إعادة رسم الخرائط منوهاً أنه لن يكون هناك أى تأجيل أو تهاون فيما يخص هذا المشروع .
> وأضاف اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة أن محور كوبري طما بطول 20 كيلو متر على النيل بتكلفة تصل إلى 650مليون جنيه بداية من مركز البداري نزولاً بمركز الغنايم (البر الغربي) مروراً بطما فوق النيل موضحاً أن الكوبري سوف يخدم محافظتي أسيوط وسوهاج لافتاً إلى وقوع 9.5كيلو متر من الكوبري في الحدود الإدارية بمحافظة أسيوط ، و10.5كيلو متر في محافظة سوهاج .

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