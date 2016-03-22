مدرب بجاية للاعبيه: انسوا الزمالك

رفض عبد القادر عمراني المدير الفني لمولودية بجاية الجزائري، وضع تركيزه على مواجهة الزمالك المقبلة في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بجاية لمواجهة الزمالك بعد إقصاء الإفريقي التونسي بالفوز 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال عمراني لصحيفة "الهداف" الجزائرية: "نحن سعداء بالتأهل الذي حققناه عن جدارة واستحقاق".

وتابع "انتهى الشوط الأول من مباراة الإفريقي بالتعادل، ولكننا وثقنا في قدراتنا ونجحنا في تسجيل هدفي التأهل".

وأضاف "سنتحدث عن مواجهة الزمالك عندما يأتي موعدها، لأن تركيزنا الآن منصب على الدوري الجزائري".

وذكرت صحيفة "الهداف" أن مدرب بجاية طالب لاعبيه بنسيان التأهل ومواجهة الزمالك والتركيز على المباراة المقبلة في بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يقام لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب الزمالك، على أن يستضيف بجاية لقاء الإياب في ملعبه.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.