الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في بروكسل :«تخالف تعاليم الإسلام والشرائع السماوية»

أعرب الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية التي وقعت بشكل متتابع في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأسفرت عن وقوع العشرات من الصحايا.

وأكد الأزهر أن الإقدام على هذه الجرائم تخالف تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية، مشددًا على أنه إذا لم تتوحد جهود المجتمع الدولي للتصدي لما وصفه “الوباء اللعين” فلن يكف المفسدون عن جرائمهم البشعة بحق الأبرياء الآمنين.

وختم الأزهر بيانه يتقديم العزاء لحكومة وشعب بلجيكا وأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.