إحباط محاولة الاستيلاء على قطعة أرض بمستندات مزورة بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، فى إحباط محاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لكويتى الجنسية، باستخدام توكيل مزور يقوم من خلاله ببيبع الأرض.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إخطاراً من مكتب تصديقات وزارة الخارجية الكائن بمنطقة سان استيفانو دائرة قسم شرطة أول الرمل، بتقدم أحد الأشخاص للمكتب بحوزته توكيل مزور للتصديق عليه.

وبالانتقال تبين قيام "م . م" -62 سنة بالمعاش مقيم دائرة قسم أول الرمل، بالتقدم لمكتب التصديقات بتوكيل خاص مصطنع منسوب صدوره لقنصلية جمهورية مصر العربية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يتضمن قيام شخص كويتى الجنسية بتوكيل "م .ف" مقيم دائرة قسم برج العرب بالتصرف فى قطعتى أرض كائنتين بدائرة قسم برج العرب، البالغ مساحتهما 1200 متر مربع بالبيع لنفسه وللغير على خلاف الحقيقة، وذلك للتصديق عليه، تمهيداً لإيداعه بمصلحة الشهر العقارى وتوثيقه.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بالاشتراك مع المدعو "م .ف" باصطناع التوكيل المضبوط ومهره ببصمة أختام شعار الجمهورية المقلدة والمنسوبة إلى قنصلية جمهورية مصر العربية بمدينة جدة، واستخدامه بتقديمه لمكتب التصديقات للتصديق عليه، تمهيداً للاستيلاء على قطعة الأرض محل التوكيل المصطنع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وإعادة عرضه رفقة العقيد حسن عطية - الضابط بقسم الأموال العامة، "محرر محضر الضبط ومجرى التحريات" وهشام على رزق - المسئول عن الشئون القنصلية بمكتب التصديقات.

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