تحرير 1497 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1497 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 541 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و131 مخالفة إزالة ملصقات و133 مخالفة انتظار خاطئ و11حجز سيارة و255 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و116 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة و87 مخالفة عدم استخدام حزام الامان و104 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و62 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 57 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و89 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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