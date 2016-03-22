9 نصائح تساعدك على الاسترخاء فى العمل.. حاول تطبقها

وفى السياق، أوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، مؤخرا بعض الطرق البسيطة لاسترخاء الجسم فى العمل وتتضمن:
>1- زيادة الحركة البدنية مع تجنب الجلوس لفترات طويلة.
>2 - إذا كنت تملك سيارة اركنها بعيدا عن مكان العمل للمشى بعض الشىء.
>3- حاول استخدام السلالم فى الصعود بدلا من المصعد أو استخدام السلالم المتحركة.
>4- إذا كنت من محبى الدردشة على شبكات الإنترنت، استبدلها بقضاء بعض الوقت والتحدث مع زميلك أثناء المشى.
>5-حاول الوقوف بعض الوقت ونظم مكتبك وأوراقك.
>6-الوقوف لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة، لإنجاز بعض المهام أفضل لصحة جسمك.
>7- حاول أن تمارس بعض التمرينات الرياضية فى مكتبك بتمديد جسمك بعض الوقت.
>8- شرب الكثير من الماء يحافظ على رطوبة جسمك، ويجعلك تذهب للحمام فى فواصل منتظمة.
>9-تجنب الجلوس وأكتافك ورقبتك منحنية للأمام، ويجب أن تجس فى وضع مستقيم.
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