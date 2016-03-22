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9 نصائح تساعدك على الاسترخاء فى العمل.. حاول تطبقها

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9 نصائح تساعدك على الاسترخاء فى العمل.. حاول تطبقها 9 نصائح تساعدك على الاسترخاء فى العمل.. حاول تطبقها
الجلوس فترات طويلة فى العمل يؤثر سلبا على صحة الجسم، وفى بعض الأحيان يعرض البعض لمشاكل صحية أو زيادة فى الوزن ينتج عنها العديد من الأمراض.

وفى السياق، أوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، مؤخرا بعض الطرق البسيطة لاسترخاء الجسم فى العمل وتتضمن:
>1- زيادة الحركة البدنية مع تجنب الجلوس لفترات طويلة.
>2 - إذا كنت تملك سيارة اركنها بعيدا عن مكان العمل للمشى بعض الشىء.
>3- حاول استخدام السلالم فى الصعود بدلا من المصعد أو استخدام السلالم المتحركة.
>4- إذا كنت من محبى الدردشة على شبكات الإنترنت، استبدلها بقضاء بعض الوقت والتحدث مع زميلك أثناء المشى.
>5-حاول الوقوف بعض الوقت ونظم مكتبك وأوراقك.
>6-الوقوف لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة، لإنجاز بعض المهام أفضل لصحة جسمك.
>7- حاول أن تمارس بعض التمرينات الرياضية فى مكتبك بتمديد جسمك بعض الوقت.
>8- شرب الكثير من الماء يحافظ على رطوبة جسمك، ويجعلك تذهب للحمام فى فواصل منتظمة.
>9-تجنب الجلوس وأكتافك ورقبتك منحنية للأمام، ويجب أن تجس فى وضع مستقيم.


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