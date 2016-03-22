أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نصائح للأمهات عشان تكملى رسالتك وانتى بصحتك

Google+ Print
نصائح للأمهات عشان تكملى رسالتك وانتى بصحتك نصائح للأمهات عشان تكملى رسالتك وانتى بصحتك
"عشان تقدرى على مسئولياتك اهتمى بصحتك، وعشان تكملى رسالتك كأم لازم تكونى دايما مستعدة".. نصيحة تقدمها الدكتورة نادية سليم استشارى أمراض الباطنة، مطالبة كل أم بالاهتمام بصحتها فى كل النواحى، حتى تتمتع بصحة جيدة بدون الأمراض التى تصيب أغلب السيدات نتيجة تكرار الحمل والرضاعة والولادة، ومشقة الحياة والمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وتنصح استشارى الباطنة المرأة بعلاج الالتهابات المهبلية فى كل الأعمار، ولا يجب أن تهمل فى الكشف عن الالتهابات مع آخر طفل أنجبته، كما تنصحها بتقليل الأدوية قدر الإمكان كى تحافظ على صحة الكليتين والكبد أطول فترة ممكنة.

وطالبت استشارى الباطنة كل أم بممارسة الرياضة مهما كان سنها، والاهتمام بالتعرض للشمس لسلامة صحتها الجنسية والهرمونية، والكشف الدورى على سلامة الأسنان وحمايتها من التآكل والتسوس لأنها سبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض القلبية والمزمنة.

وأكدت الدكتورة نادية سليم ضرورة أن تقيس المرأة نسب الهرمونات الأنثوية ومدى نسب الخصوبة لديها، لضمان سلامة العظام والصحة الجنسية أطول فترة ممكنة، وسلامة البشرة والجسم بشكل عام.


>- أطعمة تسبب الصداع للستات.. أهمها الشيكولاتة واللانشون

- دراسة تفسر: ليه الستات أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر مقارنة بالرجال؟
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365