نصائح للأمهات عشان تكملى رسالتك وانتى بصحتك

"عشان تقدرى على مسئولياتك اهتمى بصحتك، وعشان تكملى رسالتك كأم لازم تكونى دايما مستعدة".. نصيحة تقدمها الدكتورة نادية سليم استشارى أمراض الباطنة، مطالبة كل أم بالاهتمام بصحتها فى كل النواحى، حتى تتمتع بصحة جيدة بدون الأمراض التى تصيب أغلب السيدات نتيجة تكرار الحمل والرضاعة والولادة، ومشقة الحياة والمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وتنصح استشارى الباطنة المرأة بعلاج الالتهابات المهبلية فى كل الأعمار، ولا يجب أن تهمل فى الكشف عن الالتهابات مع آخر طفل أنجبته، كما تنصحها بتقليل الأدوية قدر الإمكان كى تحافظ على صحة الكليتين والكبد أطول فترة ممكنة.

وطالبت استشارى الباطنة كل أم بممارسة الرياضة مهما كان سنها، والاهتمام بالتعرض للشمس لسلامة صحتها الجنسية والهرمونية، والكشف الدورى على سلامة الأسنان وحمايتها من التآكل والتسوس لأنها سبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض القلبية والمزمنة.

وأكدت الدكتورة نادية سليم ضرورة أن تقيس المرأة نسب الهرمونات الأنثوية ومدى نسب الخصوبة لديها، لضمان سلامة العظام والصحة الجنسية أطول فترة ممكنة، وسلامة البشرة والجسم بشكل عام.

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