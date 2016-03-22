بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى

الصداع النصفى من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون، وينتج عنها ألما شديدا يعيق المصاب بها عن ممارسة حياته ونشاطاته اليومية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن:
>• تدليك فروة الرأس، فذلك من أفضل العلاجات المنزلية للصداع النصفى ويحدث نتيجة إيجابية بشكل سريع.
>• الجلوس فى غرفة بعيدا عن الأصوات.
>• الضغط على الرأس قليلا مع تدوير الأصابع بشكل دائرى، يساعد على الاسترخاء وخفض حدة الألم الناتج عن الصداع النصفى.
>• الاستحمام بماء ساخن فهو ليس مهدئا للجسم فقط، لكنه أيضا يساعد على تهدئة ألم الصداع النصفى.
>• وضع كيس من الثلج على الرأس لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة يقلل الألم الناتج عن الصداع النصفى، ويعد من بين أفضل العلاجات المنزلية ذات النتائج الفعالة بشكل لا تصدق.
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وفى السياق يقدم الموقع الهندى " Boldsk" فى تقرير نشره مؤخرا بعض الإجراءات المنزلية التى يمكنها أن تخلصنا من الصداع النصفى دون أدوية.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن:
>
>• تدليك فروة الرأس، فذلك من أفضل العلاجات المنزلية للصداع النصفى ويحدث نتيجة إيجابية بشكل سريع.
>• الجلوس فى غرفة بعيدا عن الأصوات.
>• الضغط على الرأس قليلا مع تدوير الأصابع بشكل دائرى، يساعد على الاسترخاء وخفض حدة الألم الناتج عن الصداع النصفى.
>• الاستحمام بماء ساخن فهو ليس مهدئا للجسم فقط، لكنه أيضا يساعد على تهدئة ألم الصداع النصفى.
>• وضع كيس من الثلج على الرأس لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة يقلل الألم الناتج عن الصداع النصفى، ويعد من بين أفضل العلاجات المنزلية ذات النتائج الفعالة بشكل لا تصدق.
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