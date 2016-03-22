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بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى

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بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى
الصداع النصفى من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون، وينتج عنها ألما شديدا يعيق المصاب بها عن ممارسة حياته ونشاطاته اليومية.

وفى السياق يقدم الموقع الهندى " Boldsk" فى تقرير نشره مؤخرا بعض الإجراءات المنزلية التى يمكنها أن تخلصنا من الصداع النصفى دون أدوية.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن:
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>• تدليك فروة الرأس، فذلك من أفضل العلاجات المنزلية للصداع النصفى ويحدث نتيجة إيجابية بشكل سريع.
>• الجلوس فى غرفة بعيدا عن الأصوات.
>• الضغط على الرأس قليلا مع تدوير الأصابع بشكل دائرى، يساعد على الاسترخاء وخفض حدة الألم الناتج عن الصداع النصفى.
>• الاستحمام بماء ساخن فهو ليس مهدئا للجسم فقط، لكنه أيضا يساعد على تهدئة ألم الصداع النصفى.
>• وضع كيس من الثلج على الرأس لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة يقلل الألم الناتج عن الصداع النصفى، ويعد من بين أفضل العلاجات المنزلية ذات النتائج الفعالة بشكل لا تصدق.

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