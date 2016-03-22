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توغل إسرائيلى محدود شمال ووسط قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شمال ووسط قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شمال ووسط قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الثلاثاء، بشكل محدود شمال ووسط قطاع غزة بفلسطين. وأفادت مصادر محلية بأن 5 جرافات عسكرية توغلت عشرات الأمتار شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وشرعت بأعمال تجريف قرب السياج الحدودى العازل.

وأضافت أن قوة أخرى تضم 4 جرافات توغلت فى الأراضى الحدودية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع دون تسجيل أية عمليات لإطلاق النار فى المكان.

فى السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على عدد من رعاة الأغنام فى منطقة الفخارى شرق خانيونس جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.
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