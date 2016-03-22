"الأعلى لتأديب القضاة" يصدر حيثيات إحالة "قضاة من أجل مصر" للمعاش

أودع اليوم الثلاثاء المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائى الذى أصدره أمس الإثنين، بإحالة أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر ) إلى المعاش.

وأكد المجلس، أن القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائى والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم فى العمل السياسى والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل بعينه.

ننشر أسماء أعضاء "قضاة من أجل مصر" الصادر ضدهم قرار نهائى بالعزل