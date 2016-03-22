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بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى مطار بروكسل

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بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى مطار بروكسل بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى مطار بروكسل

أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية رفع درجة التأهب الأمنى فى بلجيكا إلى الدرجة القصوى فى جميع أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين فى مطار بروكسل . قالت وكالة الأنباء البلجيكية إن قبل الانفجارين تردد هتاف باللغة العربية. و قال مطار بروكسل على تويتر بعد وقوع انفجارين فى المطار صباح اليوم الثلاثاء إنه ألغى الرحلات الجوية ويقوم بإخلاء منطقة المطار . وقال المطار”لا تأتوا إلى المطار .المطار يجرى إخلاؤه . تجنبوا منطقة المطار.الرحلات الجوية أُلغيت.” ويخدم مطار بروكسل أكثر من 23 مليون راكب سنويا. أعلنت بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى المطار .

 

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