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موظفة بهيئة محو الأمية بسوهاج تتبرع بجزء من راتبها مدى الحياة لـ"تحيا مصر"

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موظفة بهيئة محو الأمية بسوهاج تتبرع بجزء من راتبها مدى الحياة لـ"تحيا مصر" موظفة بهيئة محو الأمية بسوهاج تتبرع بجزء من راتبها مدى الحياة لـ"تحيا مصر"
تبرعت موظفة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج تدعى مديحة عيد نظير بجزء من راتبها مدى الحياة إلى صندوق "تحيا ".

وقالت مديحة لـ"اليوم السابع"، إن فكرة التبرع بمبلغ من راتبها مدى الحياة نابعة من حبها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن قامت ابنتها بعرض الفكرة عليها قائلة لها "لازم تعملى حاجة لمصر"، فقامت على الفور فى اليوم التالى بالتقدم بطلب إلى محمد الدالى، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار، للتبرع بمبلغ 20 جنيها تخصم كل شهر من راتبها.

موظفة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج (1)

موظفة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج (2)


>بالصور.. فتاة بسوهاج تروى قصة كفاحها منذ التحاقها بمحو الأمية حتى حصولها على الماجستير فى القانون.."منى": تحملت الصعاب واجتزت التحديات للوصول إلى هدفى.. وأنصح فتيات الصعيد بالتعليم وقهر الظروف الصعبة

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