موظفة بهيئة محو الأمية بسوهاج تتبرع بجزء من راتبها مدى الحياة لـ"تحيا مصر"

تبرعت موظفة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج تدعى مديحة عيد نظير بجزء من راتبها مدى الحياة إلى صندوق "تحيا مصر ".

وقالت مديحة لـ"اليوم السابع"، إن فكرة التبرع بمبلغ من راتبها مدى الحياة نابعة من حبها لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن قامت ابنتها بعرض الفكرة عليها قائلة لها "لازم تعملى حاجة لمصر"، فقامت على الفور فى اليوم التالى بالتقدم بطلب إلى محمد الدالى، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار، للتبرع بمبلغ 20 جنيها تخصم كل شهر من راتبها.

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