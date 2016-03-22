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عبد العال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر الإتحاد البرلمانى الدولى

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عبد العال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر الإتحاد البرلمانى الدولى عبد العال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر الإتحاد البرلمانى الدولى
عاد على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء قادماً من العاصمة الزامبية لوساكا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خلالها فى الجلسات الرئيسية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى.

وكان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى قد هنأ على عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة استئناف البرلمان المصرى لعضويته الكاملة فى الاتحاد البرلمانى الدولى خلال الجلسة الرئيسية للجمعية العامة للاتحاد التى عقدت فى زامبيا أول أمس الأحد.
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