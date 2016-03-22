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بعد قليل..بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع "الساحل والصحراء" بمشاركة 27 دولة

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بعد قليل..بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع "الساحل والصحراء" بمشاركة 27 دولة بعد قليل..بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع "الساحل والصحراء" بمشاركة 27 دولة

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تبدأ بعد قليل فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، فى مدينة "شرم الشيخ"، والذى يبدأ اليوم وحتى 25 مارس الجارى بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية، و5 دول أوروبية فرنسا، وإيطاليا واليونان، وقبرص، وإسبانيا، وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ، كما تحركت عناصر الدعم المشاركة فى أعمال التأمين من الجيش الثالث الميدانى والقوات الخاصة والوصول إلى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة فى إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة.


>- بالفيديو.. الاستعدادات النهائية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء

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مصر 365

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