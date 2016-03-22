جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات محاكمة 71 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات دمنهور االدائرة الثالثة، برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد الطنيخى، أولى جلسات القضية رقم 8419/ 2014 جنايات قسم كفر الدوار، والمقيدة تحت رقم 2004 / 2014 جنايات كلى شمال دمنهور، والمتهم فيها 71 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الدوار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة نجحت فى القبض على المتهمين، لقيامهم بالتظاهر ضد النظام الحاكم، وأحالتهم النيابة العامة للجنايات بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها "التظاهر بدون تصريح، الانضمام لجماعة محظورة، حيازة منشورات تحض على كراهية نظام الحكم، التعدى على المنشآت العامة".