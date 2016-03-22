بدون عمليات تجميل.. أعشاب طبيعية تساعد على تحسين وتكبير الثدى

منذ قديم الزمان يعتمد جمال المرأة على ملامحها وجسدها المتناسق، وتهتم الكثير من السيدات بشكل وحجم الثدى، لذا لجأت المرأة قديما لاستخدام الزيوت والأعشاب الطبيعية فى تحسين وتكبير حجم الثدى، عكس المعمول به حاليا حيث تلجأ بعض النساء إلى زرع الثدى والسيليكون والعلاج بالليزر، وغير ذلك لتكبير الصدر.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى " Sky Bold" مؤخرا أن الأعشاب الطبيعية ومنها الحلبة والشمر كانت تستخدم فى العصور القديمة، وما زالت لها شعبية كبيرة لفاعليتها فى تحسين صحة الثدى، ومن خلالها تتجنب النساء إجراء العمليات الجراحية أو استخدام زيوت التدليك المتوفرة بالأسواق والتى تسبب العديد من الآثار الجانبية وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وأوضح التقرير أن الأعشاب الطبيعية تستخدم فى تحسين شكل وصحة الثدى، إضافة إلى أنها خيار أفضل لتكبير الثدى، لأنها تحتوى على مواد مضادة للجراثيم والالتهابات، وتمنع زيادة الجذور الحرة فى الجسم "التى يتم إنتاجها عن طريق التفاعلات الحيوية فى الجسم واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين" ما يمنع خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وقدم التقرير أفضل الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تحسين صحة الثدى أو تكبيره، وتعزيز جمال وبشرة المرأة وتتضمن:

>1- الحلبة: من الأعشاب المعروفة والفعالة فى زيادة حجم الثدى وتأخر أعراض سن اليأس، وزيادة إنتاج اللبن فى النساء المرضعات بعد الولادة.

>2- بذور الشمر: من الأعشاب المساعدة فى علاج انقطاع الطمث وزيادة حجم الثدى، وتعزيز اللبن عند المرضعات.

>3- الرجلة: من النباتات التى تعمل على تنمية الثدى بشكل صحى وزيادة الخصوبة، لاحتواء أوراقه الخضراء على عناصر غذائية مهمة كفيتامين e وحمض الفوليك.

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