وفد مصرى شعبى يزور روسيا اليوم ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك"

يستعد أول وفد مصرى شعبى، لزيارة العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك" بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، أكتوبر الماضى.

ويحمل الوفد رسالة تعبير عن المحبة والسلام إلى الشعب الروسى، ويضم عددًا من المثقفين، والسياسيين، ونواب البرلمان، وعلماء، وفنانين، ورياضيين، وإعلاميين، وصحفيين، ورجال الأعمال.

وتستغرق الزيارة 4 أيام، ومن المقرر عقد مؤتمرًا صحفيًا بوكالة "ريا نوفوستى" الروسية، والمشاركة فى معرض "MITT" للسياحة، ولقاء مع السفير الدكتور محمد البدرى، سفير مصر لدى روسيا، ولقاء ثانى مع السفير ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا زيارة لمؤسسة روسيا اليوم.

ويعقد الوفد المصرى لقاءً موسعًا بحضور نائب رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى) ورئيس جمعية الصداقة المصرية بالمجلس، ورئيس الهيئة الفيدرالية للسياحة، ووزير السياحة الروسى، وأعضاء من مجلس الدوما، ورئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى، وعدد من منظمى الرحلات ووكالات الأنباء والإعلام الروسى.

وقال زياد السيسى، مؤسس مبادرة "ادعم سياحة بلدك": "مصر هى بلد الأمن والأمان دائمًا، وعلينا أن نعمل بإخلاص تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فمصر لن تنطفئ أنوارها أبدا ولن تستسلم للإرهاب.

وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المبادرة تهدف لإعلام السائحين فى أوروبا وروسيا بالأمان الذى يصاحب السائح من جميع أطراف المجتمع المصرى عندما يزور مصر، وإطلاعهم على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتأمين وسلامة السائحين بكل المطارات وداخل المدن السياحية المصرية، كما تهدف المبادرة لإظهار روعة الأماكن السياحية فى مصر، مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة تشمل إقامة حفلات مصرية فى عدد من الميادين الكبرى بروسيا.

يشارك حزب المؤتمر من ضمن الوفد الشعبى فى مبادرة لتدعيم السياحة، بحضور لفيف من القيادات السياسية وعلى رأسهم السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، واللواء أمين راضى أمين عام حزب المؤتمر، والنائب عبد الهادى القصبى، والعديد من الإعلاميين منهم يوسف الحسينى، وأحمد المسلمانى، وتامر أمين، ووائل الإبراشى، ومن الفنانين داليا البحيرى، وسامح الصريطى.

اللواء أمين راضى أمين عام حزب المؤتمر، أكد أن الحزب يسعى لعقد عدة لقاءات خارجية مهمة مع مسئولى وزارة النقل الروسية، ورئيسة غرفة السياحة الروسية، ورئيس مجلس إدارة شركة "أيروفلوت" لتناول مقترحات حزب المؤتمر بشأن شراكة بين وزارة الطيران المدنى المصرية وإحدى الشركات التابعة لوزارة النقل الروسية، وبحث تأسيس شركة سياحة مصرية روسية من القطاع العام، لسد فراغ خروج الشركات التركية، وفتح النقاش حول عدم اقتصار السياحة الروسية فى السياحة الشاطئية فقط، وفتح مجالات للسياحة الثقافية، والنيلية، والسفارى، مؤكّدًا أهمية الزيارة لترسيخ التعاون بين البلدين فى مجال السياحة.

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