ركن الحدائق يكشف سرّ تميز زهور طرقات العاصمة لزوار ربيع الرياض

يقدم ركن الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، تعريفا شاملا لزوار مهرجان ربيع الرياض 12، عن خطوات تشجير وزراعة شوارع وطرقات العاصمة بالورود والزهور.

ويعرض الجناح عينات من الأشجار والزهور والورود، بالإضافة إلى صور حية لمواقع في العاصمة جرت عمليات زراعتها من قبل الأمانة، وخطوات تنفيذ المشروع التي تمر بمرحلة الدراسة، ثم التجهيز والتنفيذ، وأخيرا الصيانة والمتابعة عبر فرق متخصصة ومؤهلة علميا وعمليا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال م.إبراهيم الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، إن الإدارة من خلال تنظيم هذا المهرجان عكس صورة حقيقية عن الجهود التي تبذلها أمانة منطقة الرياض في كافة المجالات لخدمة سكان العاصمة، ومنها موضوع تشجير وتزيين حدائق وميادين وطرقات وشوارع العاصمة، الذي يحظى بعناية فائقة من أمين منطقة الرياض م.إبراهيم السلطان، ومتابعة مستمرة من وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات م. سليمان البطحي.

ونوه م. الهويمل بتفاعل الزوار مع المهرجان بشكل عام، ومع جناح الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، حيث تتم الاجابة على كافة استفساراتهم، مبينا أن الزوار عبروا عن دهشتهم من الجهود التي تبذل، وخرجوا بانطباع مهم حول أهمية الحفاظ على هذه المنجزات.

وفيما يتعلق بتشجير وتزهير ميادين وشوارع العاصمة، بين م. الهويمل أن ذلك يخضع لخطة عمل سنوية تأخذ بالاعتبار كافة الظروف، ومنها الظروف الجوية، وتأثير المشروعات العملاقة في العاصمة على البيئة، حيث تجري زيادات مستمرة في الرقعة الخضراء لتشكل رئة طبيعية مهمة للمدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار ترشيد استهلاك المياه في الري لأقصى حد ممكن وفق أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المعالجة في كثير من المواقع.

ودعا م. الهويمل سكان العاصمة إلى الاستفادة من الحدائق والساحات البلدية والميادين التي جهزت من أجلهم، مع أهمية المحافظة عليها، والابلاغ عن اي ملاحظات او مخالفات حيال ذلك.