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سجن شقراء يحتفل بوداع مديره المقحم

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سجن شقراء يحتفل بوداع مديره المقحم سجن شقراء يحتفل بوداع مديره المقحم
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العميد علي المقحم

شقراء - علي العطاس

    يحتفي منسوبو سجن شقراء من ضباط وأفراد وعسكريين بتوديع العميد علي بن مقحم المقحم مدير إدارة سجن شقراء السابق بعد انتقال عمله الجديد إلى مديرية سجون منطقة الرياض، وذلك وسط احتفال يقام مساء اليوم بحضور محافظ شقراء الأستاذ محمد بن سعود الهلال ومديري الدوائر الحكومية بمحافظة شقراء، يذكر أن العميد علي المقحم أمضى أكثر من 28 عاما في مجال عمله في سجن شقراء وقبلها في محافظة الطائف.

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