6 أسئلة شائعة عن الوسواس القهرى.. تعرف على إجابتها

الوسواس القهرى من الاضطرابات النفسية الشائعة، حيث يحتل المركز الرابع بعد الاكتئاب والإدمان والرهاب الجماعى، ويصيب حوالى 1.6% من سكان العالم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية WHO فينتشر بشكل أكبر فى الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية.

ويسلط الدكتور حسين الخولى، مدرس الطب النفسى فى كلية الطب جامعة عين شمس، الضوء على أهم الأسئلة المتعلقة بالوسواس القهرى، وتشمل:

1- هل الوسواس القهرى مرض حقيقى؟

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2- هل ينتج الوسواس القهرى عن ضعف الإيمان؟

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الوسواس القهرى هو اضطراب يتميز بوجود أفكار (وساوس) يرى المريض أنها غير منطقية وساذجة، لكنه لا يستطيع مقاومتها بدون الشعور بالقلق، وغالبا ما يصاحبها سلوكيات أو تصرفات قهرية يلجأ إليها المريض للحصول على راحة وقتية من هذا القلق، وقد تكون هذه الأفكار عبارة عن تساؤلات اجترارية (أفكار كثيرة فى موضوع واحد) لا إجابة لها، أو صور مزعجة للمريض، والوسواس القهرى مرض له أساس عضوى، حيث إنه ينتج عن خلل ببعض الناقلات العصبية بالمخ.كثير ما يحاول المحيطون بالمريض مساعدته ونصحه بالتقرب إلى الله والإشارة إلى أن الوسواس هو ضعف بالإيمان، وهذا للأسف يجعل المريض يشعر بالذنب وتزداد أعراضه سوءا، خاصة عندما يطبق هذه النصائح ولا تتحسن حالته.

ومن الجدير بالذكر أن وجود الوسواس قد يشير إلى العكس تماما، فعلى سبيل المثال إذا عانى مريض ما من وساوس تحث على إيذاء الآخرين، فإنه بناءً على الوصف السابق للوساوس فهذا دليل على أنه شخص لا يرغب فى إيذاء الآخرين، وإلا لكان استجاب لهذه الأفكار بدون أن تؤرقه (وهذا يتنافى مع الوسواس القهرى).

ويشابه ذلك المريض الذى يعانى من وساوس تتعلق بالصلاة أو أفكار اجترائية عن الذات الإلهية، حيث إن ضيقه من هذه الأفكار يثبت أنه شخص على قدر من التدين والإيمان يتنافى مع هذه الأفكار.

3- هل الوسواس القهرى مرض شائع؟

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4- هل الوسواس القهرى مرض وراثى؟

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5- هل وجود وساوس لدى الشخص يعنى إصابته بالوسواس القهرى؟

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يعتبر الوسواس القهرى من الأمراض النفسية الشائعة، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أنه يصيب 2% من سكان العالم وهذه نسبة غير ضئيلة.تشير الدراسات إلى أن وجود قريب من الدرجة الأولى يعانى من الوسواس القهرى يعتبر من عوامل الخطورة التى تزيد احتمالية الإصابة به.الوساوس يمكن أن تصيب الإنسان فى جميع مراحله العمرية، بل وأحياناً تقبل بعض الوساوس والتصرفات القهرية فى مرحلة سنية معينة، كأن يعد طفل جميع السيارات الزرقاء التى تمر أمام منزله، أو أن يطأ بإحدى قدميه جميع البلاطات الموجود بالرصيف كطريقة للعب، مع ملاحظة أن هذا لا يعنى عدم إصابة الأطفال بالوسواس القهرى.

وكثير ما تظهر بعض الوساوس لدى أى شخص، خاصة عند التعرض لبعض الضغوط، مثل إعادة التأكد من إغلاق باب المنزل أو السيارة عدة مرات أو التأكد من إطفاء البوتاجاز أو فصل المكواة من الكهرباء، ولكن وجود الوساوس غير كاف لتشخيص الإصابة بمرض الوسواس القهرى، بل يجب أن يصاحبه تدهور فى الأداء الوظيفى أو خلل فى الحياة اليومية أو الاجتماعية.

6- ما هو علاج الوسواس القهرى؟

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يختلف علاج الوسواس القهرى وفقا لشدة الحالة، ويكون قرار العلاج الدوائى بعد استشارة طبيب متخصص، كما تستخدم أنواع خاصة من جلسات العلاج النفسى فى علاج الوسواس القهرى، ويمكن الحصول على أفضل النتائج بالجمع بين العلاج الدوائى وجلسات العلاج النفسى تحت إشراف طبى متخصص.