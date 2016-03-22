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اليوم.. وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المعرض الدولى للكتاب الـ47 بدسوق

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اليوم.. وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المعرض الدولى للكتاب الـ47 بدسوق اليوم.. وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المعرض الدولى للكتاب الـ47 بدسوق
يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء ، المعرض الدولى للكتاب رقم 47 بمدينة دسوق، والذى يستمر حتى 31 مارس الحالى، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وممدوح بدوى مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب .

وقال اللواء أحمد بسيونى زيد، مساعد المحافظ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس ومدينة دسوق، إنه التقى محمد عبد الله مدير إدارة المعارض، والسعيد أبو رأس منسق المعرض ورئيس جمعية الحرية بدسوق، للتنسيق والاستعداد لافتتاح المعرض للعام الثالث على التوالى بمدينة دسوق خلف مبنى مجلس المدينة خلال بمشاركة 40 دار نشر.

وأضاف:"يبدأ انطلاق فعاليات المعرض للموسم الثالث، اليوم الثلاثاء ، بمدينة دسوق على ضفاف نهر النيل، في الجهة الخلفية لمجلس المدينة، بحضور وزير الثقافة واللواء محافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة العامة للكتاب".

وأشار مساعد المحافظ، إلى أنه تم توفير الدعم اللازم من أجل نجاح هذا المعرض، وإزالة جميع المعوقات عقب الاجتماع الذى تم عقده مع فريق العمل الخاص بالمعرض، بديوان عام الوحدة المحلية لبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لإقامته.

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدولى للكتاب بدسوق
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