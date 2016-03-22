تجديد حبس "يمنى" 15 يوما لاتهامه بتهريب نبات القات عبر مطار القاهرة

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار طارق درة، وعضوية المستشارين محمود شرف، ورامى عامر، وأمانة سر محمد فتحى، تجديد حبس يمنى "س.أ"، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتهريب بنبات القات المخدر المحظور حيازته عبر مطار القاهرة.

وكانت سلطات مطار القاهرة، قد القت القبض على راكب يمنى حاول تهريب 235 جم من أوراق القات المخدر داخل حقيبته لدى وصوله من صنعاء وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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