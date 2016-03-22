إطلاق برنامج «عناية» بالقصيم لخدمة المساجد

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم برنامج "عناية " لصيانة المساجد، وتتم أعمال البرنامج على عدة مراحل، الأولى لمدة شهر قابلة للتمديد في مدينة بريدة ثم تنتقل بشكل متدرج إلى المحافظات الأخرى في المنطقة وفق جدولة زمنية محددة انطلاقا من الحاجة الفعلية والضرورية لتوجه وآلية عمل البرنامج. وتتضمن آلية العمل؛ القيام بالمسح الفني للمساجد والجوامع من قبل المراقبين وتقدير الاحتياجات التي تم حصرها مسبقاً ونزول فرق الصيانة بشكل مجدول ومنظم و من المتوقع أن تشمل جميع مساجد وجوامع مدينة بريدة فقط، أما في باقي المحافظات فيعتمد ذلك على المسح الميداني القائم حالياً والجاري إعداده كما سيتم تصنيف المساجد التي لا تتبع لمؤسسة نظافة وصيانة ضمن عمل الفرق الميدانية التابعة للفرع وأما ما تم إسناده إلى المؤسسات المتعاقد معها فسيتم الوقوف على أعمالها فيه ورفع تقرير عن حالة المسجد أو الجامع ويتخذ الإجراء النظامي مع سرعة معالجة الملاحظات وإصلاحها.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد المجماج أن هذه الحملة تهدف إلى الرقي بالمساجد للتوافق مع قدسيتها ومكانتها.. مضيفاً: يجب على الجميع التفاعل مع هذا البرنامج والتواصل مع الإدارات التابعة للفرع عند وجود أي ملاحظة.

يشار أن البرنامج قد تم تشكيله من جميع فرق الصيانة الذاتية لإدارات ومكاتب الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد المرتبطة بفرع الوزارة بمنطقة القصيم والتي تعتمد على الأيدي الفنية السعودية المتخصصة فقط.

فريق العمل ببرنامج "عناية"