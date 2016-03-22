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الخدمة المدنية تعزز التكامل مع وزارة البترول ب «تاج»

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الخدمة المدنية تعزز التكامل مع وزارة البترول ب «تاج» الخدمة المدنية تعزز التكامل مع وزارة البترول ب «تاج»
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المبادرة حاضرة في الاجتماع للحد من المركزية

الرياض- سلطان العثمان

    عقدت وزارة الخدمة المدنية صباح أمس اجتماعا مع وفد وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور عبدالعزيز الخنين وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف، ود. مشبب القحطاني وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية، ود. فيصل البواردي الأمين العام للأمانة العامة لتدريب وابتعاث موظفي وزارة الخدمة المدنية، حيث ناقش الطرفان خلال الاجتماع أوجه التعاون المشتركة، وتوحيد وتكامل الجهود فيما بينهما من خلال مبادرة التكامل والتعاون مع الاجهزة الحكومية"تاج" والتي أطلقها مؤخرا وزير الخدمة المدنية خالد العرج، بهدف تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، والانفتاح على جميع أجهزة الدولة، إلى جانب تعزيز التكامل بما يخدم المصلحة العامة، كما تهدف هذه المبادرة إلى سرعة إنجاز التعامل بين وزارة الخدمة المدنية والاجهزة الحكومية من خلال تشكيل فريق عمل ثنائي بين الوزارة وكل جهاز حكومي، إضافة إلى زيادة مستوى الالمام لدى الاجهزة الحكومية بنصوص ومواد نظام الخدمة المدنية، ولوائحه التنفيذية والعمل بمقتضاها، وفهم وزارة الخدمة المدنية لتحديات العمل في الجهاز الحكومي المعني.

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