الأهلي: ترضية أحد النجوم بمليون جنيه؟ النادي لا يعمل في الظلام

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن ما تردد حول ترضية أحد نجوم الفريق بمليون جنيه غير صحيح.

وقال عبد الوهاب: "الأهلي ملتزم بسياسته، ولا يعرف مجال الترضية لأحد، ولا يعمل في الظلام، بل يسير كل أموره في النور".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "من المتعارف عليه أيضًا أن هناك فئات في العقود بين اللاعبين".

وواصل: "عندما تولى المجلس الحالي المسؤولية منذ عامين، التزمنا بسداد أموال لبعض اللاعبين، كانت عبارة عن وعود شفوية من الإدارة السابقة".

وأكد محمد عبد الوهاب في ختام تصريحاته أن كل لاعب في النادي يتحمل الضرائب في عقده، سواء إيفونا أو وليد سليمان أو غيره من اللاعبين.