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وزير الداخلية: الخروج عن معايير التعامل مع المواطنين ينعكس سلبا على الشرطة

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وزير الداخلية: الخروج عن معايير التعامل مع المواطنين ينعكس سلبا على الشرطة وزير الداخلية: الخروج عن معايير التعامل مع المواطنين ينعكس سلبا على الشرطة
قاد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة تفقد خلالها الأكمنة والتمركزات بمحاور منطقة وسط البلد، حيث إلتقى مع قوة الأكمنة وراجع نظم التشغيل ومعايير وضوابط الأمن الشخصى للقوات.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة حسن معاملة المواطنين بما يدعم الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن ، ويعكس المفهوم الحقيقى للعمل الأمنى، مؤكداً أن الخروج عن معايير التعامل مع المواطنين ينعكس بالسلب على صورة الجهاز بالكامل.

وزير الداخلية فى جولة مفاجئة بشوارع القاهرة للتأكد من الانتشار الأمنى
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