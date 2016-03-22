ولـي العهد بحث مع وفد من الكونغرس الأميركي العلاقات ومكافحة الإرهاب

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيز مسارات التنسيق بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ذلك جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لوفد الكونغرس الأميركي في مكتب سموه بوزارة الداخلية أمس.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ونائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.

1- 2-