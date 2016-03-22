حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 60 فرشا من مخدر الحشيش، واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد باتجار "عبد العظيم.ع" عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم. وبإعداد كمين له تمكن الرائد هيثم سكر من القبض على المتهم وبحوزته 60 فرشا من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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