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"الإعلام التنموى والسكانى" محاور ثلاث ندوات بالمنيا اليوم

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"الإعلام التنموى والسكانى" محاور ثلاث ندوات بالمنيا اليوم "الإعلام التنموى والسكانى" محاور ثلاث ندوات بالمنيا اليوم
ينظم مركز إعلام المنيا اليوم الثلاثاء ثلاث ندوات عن الإعلام التنموى والإعلام السكانى.

قالت منال الصناديقى مدير مركز الإعلام، سيتم عقد ندوتين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، الأولى حول جغرافية والتنمية الاقتصادية بالمدرسة الثانوية الفندقية بالمنيا الجديدة فى تمام التاسعة صباحاً، يحاضر فيها الدكتور محمد البدرى رئيس قسم الجغرافيا بجامعة المنيا، وأن الندوة الثانية عن مخاطر الزواج المبكر بمدرسة الثانوية التجارية بنات بمدينة المنيا فى تمام الساعة 9.30 صباحاً، تحاضر فيها منى عمر مقررة المجلس القومى للمرأة بفرع المنيا.

كما ستنظم ندوة بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا تحت عنوان البرلمان والإصلاح الإدارى فى الحادية عشر صباحاً يحاضر فيها الدكتور أكمل رمضان، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا.

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