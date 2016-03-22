هرتسوج: التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين لا يبدو واقعيا الآن

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتسوج أن التوصل لاتفاق حول الوضع النهائى للفلسطينيين ليس مطروحا على الساحة حاليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السياسى للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (الايباك) الذى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، والذى قال هرتسوج خلاله "لا أشعر بأن التوصل إلى اتفاق سلام فورى بيننا وبين الفلسطينيين أمر واقعي، فكما نرى الآن هناك انعدام تام للثقة، وهناك الكثير من العداء بين الشعوب والقادة، فبالكاد هناك أية علاقة"، حسبما أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

وأضاف هرتسوج على الرغم من ذلك، فإنه يتعين على إسرائيل بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تمدد الجدار الأمنى فى الضفة الغربية لمزيد من فصل المجتمعات اليهودية عن الفلسطينية؛ حيث إن السياج الأمنى، الذى بنته إسرائيل فى أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية فى عام 2000، سار على نهج خطوط الهدنة فى عام 1949 لفصل القوات الإسرائيلية عن الأردنية.

وتابع قائلا "ففى هذه المرحلة، عندما نكون فى خضم موجة مؤلمة جدا من الهجمات الإرهابية، يجب أن نعمل لفك الارتباط مع الفلسطينيين، واستكمال السياج الأمنى حول الكتل الاستيطانية وحول القرى المسلمة حول القدس، والتحرك نحو تمكين الفلسطينيين خلف السياج، وبالطبع بعقد مؤتمر أمن إقليمى دولى من شأنه مخاطبة مصالح جميع الأطراف المعتدلة المعنية فى المنطقة ممن هم ضد الإرهاب- إيران، وداعش".

وأعرب هرتسوج أيضا عن دعمه لاستخدام الوسائل العسكرية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات؛ فقال "علينا محاربة الإرهاب بلا رحمة وبلا استثناءات وبلا تحفظات".

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