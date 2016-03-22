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كوكا: لن أنسى هدفي في مارسيليا طوال حياتي .. وكاسياس ' كبر شوية '

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كوكا: لن أنسى هدفي في مارسيليا طوال حياتي .. وكاسياس ' كبر شوية ' كوكا: لن أنسى هدفي في مارسيليا طوال حياتي .. وكاسياس ' كبر شوية '

يتطلع أحمد حسن "كوكا" لاستغلال تألقه مع سبورتنج براجا البرتغالي في الظهور بشكل قوي مع منتخب خلال مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال كوكا عبر قناة صدى البلد: "بالطبع تألق المحترفين مثل كوكا والنني وصلاح ووردة يمنح دفعة كبيرة، ولكن الفريق لن يقف على المحترفين في أوروبا فقط".

وتطرق مهاجم الأهلي السابق للحديث عن مشواره الأوروبي، قائلاً إنه سعيد للغاية بهدفه في بورتو، وأردف: "كاسياس (كبر شوية)، ولكن يبقى من أفضل حراس المرمى في العالم، وهز شباكه إنجاز كبير".

وواصل "أما هدفي في مارسيليا، لن أنساه طوال حياتي، لأن هذه المباراة تزامنت مع وفاة والدي، ومدربي باولو فونسيكا كان موقفه معي لا ينسى، واحترمته للغاية، لقد استشارني وسألني عن مدى استعدادي لخوض المباراة، وبالفعل سجلت هدفًا، وأهديته لروح والدي".

وأكد "كوكا" أن الأهم من تسجيله 14 هدفًا هذا الموسم، هو مساهمته مع الفريق في الاحتفاظ بالمركز الرابع في الدوري، ومحاولة التأهل على حساب شاختار دونتسيك الأوكراني في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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