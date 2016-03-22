تأثير الطعام على الفيبروسكان ومثبطات المناعة للكبد فى رسالة ماجستير بجامعة المنوفية

ناقش طبيبان بمعهد الكبد القومى بشبين الكوم برئاسة الدكتور أحمد الشعراوى، رسالتان ماجستير حول العديد من النتائج الهامة حول تأثير الطعام على الفيبروسكان ومثبطات المناعة للكبد.

حيث ناقش الطبيب عبدالعليم خيرالدين هلال الباحث الاول رسالتة تحت عنوان ”دراسه تاثير تناول الطعام علي الفيبروسكان“، والتى خرج منها بالعديد من النتائج أهمها أن المريض لابد أن يأتي صائما وأن السونار أدق من APRI وFIB4 فى مراحل التليف الوسطى.

وأشرف على الرسالة الدكتورة إيمان أحمد رويشه والدكتور تاري عبدالحميد سلمان والدكتورمحمد مليجي احمد ، وناقشها الدكتور يحيى صادق يونس و الدكتور حسن احمد محمود الشناوي.

كما ناقش الطبيب عمرو رجب شلبي، رسالتة التى حملت عنوان ” مقارنه مثبطات المناعه في مرضي زراعه الكبد ” ، واجرى الباحث بالدراسة عدد من المقارنات بين مثبطات المناعه القديمه بالحديثه والاوليه ، وخرج منها بالعديد من النتائج التى تفيد مرضى الكبد وتحافظ علية اثناء وعقب العمليات المختلفة والاصابات التى تصيب الكبد .

واشرف على الرسالة الدكتور امام واكد والدكتور محمد سعد والدكتور حسام الدين سليمان والدكتور ايمن السباعي الغريب، وضمت لجنة المناقشه الدكتور محمد سعد والدكتور مجدي الصيرفي والدكتورجمال بدره.

من جانبة أعرب الدكتور أحمد الشعرواى عميد المعهد، عن سعادتة الغامرة بحصول اثنين من ابناء المعهد على الماجستير فى تخصصات متنوعة الأمر الذى سيساعد كثير فى القضاء على الازمات التى يعانى منها العديد من المرضى بتطبيق الأبحاث العلمية السليمة التى خرج بها الطبيبان.

>