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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

على الصعيد المهنى:


>فرصة عمل للخارج تعرض عليك اليوم، هذه الفرصة ستوفر لك الكثير من الأموال، تأتى بعد فترات من التعب التى أنهكتك فى عملك ذهنيًا وبدنيًا هذه الفرصة ستكون محفز فكرى لك، لا تيأس مما تلاقيه من أزمات فى عملك، انفراجة كبيرة ستحدث خلال الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>تقابل شخصًا اليوم يحتل لديك مكانة متميزة، كنت قد تود مقابلته طيلة الفترة الماضية، حب جديد فى الطريق إليك، القليل من التفكير قبل بدأ علاقة جديدة يفيدك كثيرًا إلى الحد الذى تصل فيه إلى الراحة النفسية الكاملة، حاول أن تلزم الطرف الآخر بأن يخضع إلى شروطك، منعًا للمشكلات الكثيرة التى تنشأ بينكم.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>جسدك لم يرتاح منذ فترة كبيرة بسبب ظروف العمل التى عشتها فى الفترة الماضية، القليل من الراحة لا يضر بعملك، حاول أن تأخذ بعض الأيام أجازة من عملك ليرتاح جسدك، تناول وجبة واحدة باليوم سيكون مضر جدًا لجسدك وقد لا يجعلك تعمل جيدًا فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الضرورى تغيير الروتين الخاص بك الذى تعيش فيه منذ فترة، الاعتياد على شئ قد يجعلك تشعر بالملل لفترات طويلة، لذا يجب أن تضع نقاط جديدة تسير عليها لتبتعد عن الروتين الذى قد يجعلك تكره الحياة، حاول التقليل من العصبية التى تعتبر أبرز خصالك، القليل من الهدوء سيفيدك كثيرًا.

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مصر 365

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