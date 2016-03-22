جنايات دمنهور تنظر غدا أولى جلسات محاكمة 71 من أعضاء "الإخوان" الإرهابية

تنظر غدا الثلاثاء، محكمة جنايات دمنهور االدائرة الثالثة برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وأحمد الطنيخى، أولى جلسات القضية رقم 8419/ 2014 جنايات قسم كفر الدوار، والمقيدة تحت رقم 2004 / 2014 جنايات كلى شمال دمنهور والمتهم فيها 71 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الدوار .

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، نجحت فى القبض على المتهمين لقيامهم بالتظاهر ضد النظام الحاكم، وأحالتهم النيابة العامة للجنايات بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها " التظاهر بدون تصريح ، الإنضمام لجماعة محظورة، حيازة منشورات تحض على كراهية نظام الحكم، التعدى على المنشآت العامة " .