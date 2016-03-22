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ثوار صبراتة الليبية والمجتمع المدنى يعلنون دعمهم لحكومة الوفاق

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ثوار صبراتة الليبية والمجتمع المدنى يعلنون دعمهم لحكومة الوفاق ثوار صبراتة الليبية والمجتمع المدنى يعلنون دعمهم لحكومة الوفاق
أعلنت سرايا ثوار ومؤسسات المجتمع المدنى بصبراتة الليبية والمناطق المجاورة، دعمها لحكومة الوفاق الوطنى الليبي، مطالبين بإنهاء حالة الانقسام التى تعانى منه ليبيا.

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى صبراتة محمد شوية اليوم الإثنين، إن سرايا ثوار صبراتة والمناطق المجاورة أكدوا فى بيان لهم ،دعم حكومة الوفاق على أن تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بالصخيرات، ومباشرة عملها من العاصمة طرابلس بأسرع وقت.

و شدد البيان بحسب شوية، على دعم مؤسستى الجيش والشرطة، وجميع الأجهزة الأمنية، مؤكدين على أنهم سيكونون قوة مساندة لهما فى حربها على الإرهاب.

وقال شوية، إن سرايا الثوار طالبوا بتحكيم لغة العقل، مضيفا إعلان تبرؤهم من كل قطرة دم قد تسال نتيجة تعنت السلطات السياسية وأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية، وفق قوله .

يذكر أن الكتائب الموقعة على البيان هى كتيبة الساحل بدرع ليبيا، وكتيبة شهداء أبى عيسى، وكتيبة الكفرة، وكتيبة السلعة، وكتائب وسرايا ثوار ومؤسسات المجتمع المدنى لمدن العجيلات وزلطن والجميل و رقدالين.
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