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حظر النشر فى تحقيقات التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى

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حظر النشر فى تحقيقات التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى حظر النشر فى تحقيقات التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى
قررت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى، وأحمد عبد التواب، حظر النشر فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى".

وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من هيئة التحقيق القضائية.


>- أحمد موسى بـ" على مسئوليتى " : حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى
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