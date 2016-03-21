محامى الجماعات الإسلامية: إخلاء سبيل الداعية السلفى فوزى السعيد من قسم الخليفة

قال خالد المصرى، محامى الجماعات الإسلامية، إن أجهزة الأمن بقسم شرطة الخليفة أخلت سبيل الداعية السلفى فوزى السعيد، مشيراً إلى أنه متواجد الآن فى منزله.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة لصالح 10 متهمين فى القضية المعروفة باسم "تحالف دعم الشرعية" خلال ساعات.

وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة نجلاء القليوبى زوجة الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين، القيادى بحزب العمل إلى أن زوجها متواجد الآن فى قسم شرطة مصر القديمة تمهيدًا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

كانت محكمة الجنايات اصدرت حكما بإخلاء سبيل 10 من قيادات التحالف الداعم للإخوان بينهم مجدى حسين ومجدى قرقر وآخرين، ولم تستأنف النيابة ضد الحكم.