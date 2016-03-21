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بالصور.. "الأقباط الإنجيليين" بالإسماعيلية تُكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم

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بالصور.. "الأقباط الإنجيليين" بالإسماعيلية تُكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم بالصور.. "الأقباط الإنجيليين" بالإسماعيلية تُكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم
قال عاطف جندى مدير الجمعية الحديثة للأقباط الإنجيليين بمدينة القنطرة غرب فى الإسماعيلية، أن الجمعية نظمت مساء اليوم الاثنين، احتفالية بعيد الأم وتكريم ثلاث أمهات مثاليات وتقديم الهدايا لعدد من الأمهات، بحضور الشيخ عبد الرحمن محمود عبد الرحمن، والشيخ عبد الكريم مسلم، من الأوقاف وبيت العائلة.

وحضر الاحتفالية أيضًا القس ماكن زكريا والقس عزت عفيفى وأيوب إبراهيم من مجمع الدلتا الإنجيلى، ومحمد أبوريد مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة القنطرة غرب، وسيد نافع من قسم الجمعيات الأهلية بإدارة القنطرة غرب.

وأشار مدير الجمعية الحديثة للأقباط الإنجيليين، فى تصريحات له، إلى أن الحفل بالكامل على نفقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم تجار مدينة القنطرة غرب من الأقباط الإنجيليين، وفى إطار التعاون الاجتماعى بين كافة شرائح المجتمع مسلمين ومسيحيين.

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(1)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(2)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(3)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(4)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(5)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(6)

الأقباط-الإنجيليين-بالإسماعيلية-تُكرم-الأمهات-المثاليات-(7)


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