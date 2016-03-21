خروج 12 طالبة من مستشفى إدفو العام بعد تعرضهن للإغماء

استقبلت مستشفى إدفو العام اليوم 12 طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية بمدينة إدفو نتيجة تعرضهن لحالات إغماء مع نهاية اليوم الدراسى تزامننا مع احتفال المدرسة بعيد الأم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اخطارا بحدوث حالات إغماء بين طالبات إحدى المدارس الثانوية بدائرة مركز إدفو، ونقلهن لمستشفى ادفو العام وحالة جميع الطالبات مستقرة، وغادرن المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

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